Ракетный удар по Киеву: под завалами еще могут быть люди - замглавы КГГА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

  •  74990 просмотра
В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

  •  100432 просмотра
США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

  •  102850 просмотра
Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

  •  59286 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  55214 просмотра
публикации
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

  •  22276 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  55214 просмотра
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  329391 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  295321 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  296889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

  •  35622 просмотра
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля 2024, 03:03  •  162067 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  119638 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  122456 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  127390 просмотра
Актуальное
Ракетный удар по Киеву: под завалами еще могут быть люди - замглавы КГГА

Ракетный удар по Киеву: под завалами еще могут быть люди - замглавы КГГА

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 07:26  •  17602 просмотра

Read in English

27 человек, в том числе 3 детей, погибли в Киеве в результате массированного российского ракетного удара, а спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами все еще могут быть люди.

Под завалами в Киеве после массированной атаки рф еще могут быть люди, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода, передает УНН.

После удара рф по столице, спасательно-поисковые работы продолжают на двух локациях - "Охматдете" и доме в Шевченковском районе.

По состоянию на сейчас такого понимания (относительно того, что людей под завалами нет -ред.) нет. Мы сможем точно дать ответ на этот вопрос после того, как завершим поисково-спасательные работы на двух объектах

- указал Поворозник.

На уточненный вопрос, могут ли еще быть люди под завалами, он ответил: "Могут быть, да".

Дополнение

В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 27, среди них - трое детей. 

Зеленский о последствиях массированной атаки рф: 38 погибших, 190 раненых, спасательная операция продолжается9 июля 2024, 07:06 • 16080 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
kievКиев
Эксклюзив
Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
  •  22155 просмотра

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Эксклюзив
Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
  •  28804 просмотра

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Эксклюзив
Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета
  •  24846 просмотра

Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета

Эксклюзив
Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт
  •  33847 просмотра

Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт

Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
  •  114919 просмотра

По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
8 июля 2024, 07:18  •  185228 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
8 июля 2024, 06:42  •  164260 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
8 июля 2024, 05:50  •  160365 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  143212 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  130131 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Популярные

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  55214 просмотра
Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

Партизаны провели диверсию на главной железной дороге, которая соединяет Россию и оккупированную Донетчину

  •  59286 просмотра
США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

США выделили Польше 2 млрд долларов на вооружение

  •  102850 просмотра
В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

В России умер глава госэкспертизы Минобороны России

  •  100432 просмотра
В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

  •  74990 просмотра

Публикации

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

  •  22276 просмотра
НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

НАБУ и САП снова не хватает реформ и средств для эффективной работы - аудит

  •  55214 просмотра
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  329391 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  295321 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  296889 просмотра

Война

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

  •  463 просмотра
"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

  •  5400 просмотра
Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

  •  6965 просмотра
Пастор завербовал сыновей к "работе" на рф - СБУ

Пастор завербовал сыновей к "работе" на рф - СБУ

  •  10570 просмотра
94 ребенка из "Охматдета" перевели в другие медучреждения, в стационарах находятся 57 пострадавших из-за атаки рф

94 ребенка из "Охматдета" перевели в другие медучреждения, в стационарах находятся 57 пострадавших из-за атаки рф

  •  16317 просмотра

политика

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

  •  5400 просмотра
Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

  •  8339 просмотра
Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

  •  10973 просмотра
Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета

Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета
Эксклюзив

  •  24911 просмотра
Черноморский флот не был готов к долговременной войне - Плетенчук

Черноморский флот не был готов к долговременной войне - Плетенчук

  •  24071 просмотра

Война

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

  •  463 просмотра
"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

  •  5400 просмотра
Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

  •  6965 просмотра
Пастор завербовал сыновей к "работе" на рф - СБУ

Пастор завербовал сыновей к "работе" на рф - СБУ

  •  10570 просмотра
94 ребенка из "Охматдета" перевели в другие медучреждения, в стационарах находятся 57 пострадавших из-за атаки рф

94 ребенка из "Охматдета" перевели в другие медучреждения, в стационарах находятся 57 пострадавших из-за атаки рф

  •  16317 просмотра

политика

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

"Челночная дипломатия" Орбана вызвала раздражение западных союзников - Bloomberg

  •  5400 просмотра
Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

Бывшему совладельцу ПриватБанка Боголюбову сообщили о подозрении - ГБР

  •  8339 просмотра
Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

Франция и Швейцария предлагают детей из "Охматдета" эвакуировать в свои клиники

  •  10973 просмотра
Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета

Нет никаких оснований для изменения названия города, все высосано из пальца - депутат Броварского горсовета
Эксклюзив

  •  24911 просмотра
Черноморский флот не был готов к долговременной войне - Плетенчук

Черноморский флот не был готов к долговременной войне - Плетенчук

  •  24071 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  114575 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  112555 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  124963 просмотра

Экономика

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией

Коллаборационизм? Как бизнес одесских предпринимателей Грозы и Науменко связан с россией
Эксклюзив

  •  22245 просмотра
Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами

Полномасштабная война изменила условия сотрудничества украинского ритейла с иностранными партнерами
Эксклюзив

  •  28882 просмотра
Графиков отключений будет меньше до 14 часов, с усилением жары их станет больше - Укрэнерго

Графиков отключений будет меньше до 14 часов, с усилением жары их станет больше - Укрэнерго

  •  10467 просмотра
Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт

Альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов является ликвидация налоговой - эксперт
Эксклюзив

  •  33858 просмотра
Курс валют на 9 июля: евро впервые выросло до 44 грн, доллар также вырос в цене

Курс валют на 9 июля: евро впервые выросло до 44 грн, доллар также вырос в цене

  •  15873 просмотра

Киев

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

Международные эксперты признали, что рф целенаправленно била по "Охматдету" - Омбудсман

  •  463 просмотра
Ни один ребенок, который нуждается в высокопрофессиональной помощи, сейчас не страдает от ее отсутствия - гендиректор больницы "Охматдет"

Ни один ребенок, который нуждается в высокопрофессиональной помощи, сейчас не страдает от ее отсутствия - гендиректор больницы "Охматдет"

  •  188 просмотра
94 ребенка из "Охматдета" перевели в другие медучреждения, в стационарах находятся 57 пострадавших из-за атаки рф

94 ребенка из "Охматдета" перевели в другие медучреждения, в стационарах находятся 57 пострадавших из-за атаки рф

  •  16317 просмотра
Ракетный удар по Киеву: под завалами еще могут быть люди - замглавы КГГА

Ракетный удар по Киеву: под завалами еще могут быть люди - замглавы КГГА

  •  17727 просмотра
В Киеве проверяют информацию о возможном отравлении воды после вражеского обстрела - полиция

В Киеве проверяют информацию о возможном отравлении воды после вражеского обстрела - полиция

  •  20663 просмотра