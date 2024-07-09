Ракетный удар по Киеву: под завалами еще могут быть люди - замглавы КГГА
Киев • УНН
27 человек, в том числе 3 детей, погибли в Киеве в результате массированного российского ракетного удара, а спасательные работы продолжаются, поскольку под завалами все еще могут быть люди.
Под завалами в Киеве после массированной атаки рф еще могут быть люди, сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире Радио Свобода, передает УНН.
После удара рф по столице, спасательно-поисковые работы продолжают на двух локациях - "Охматдете" и доме в Шевченковском районе.
По состоянию на сейчас такого понимания (относительно того, что людей под завалами нет -ред.) нет. Мы сможем точно дать ответ на этот вопрос после того, как завершим поисково-спасательные работы на двух объектах
На уточненный вопрос, могут ли еще быть люди под завалами, он ответил: "Могут быть, да".
Дополнение
В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 27, среди них - трое детей.
Зеленский о последствиях массированной атаки рф: 38 погибших, 190 раненых, спасательная операция продолжается9 июля 2024, 07:06 • 16080 просмотров