Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К
Киев • УНН
В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Воздушные силы призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги на всей территории страны.
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К, сообщили в Воздушных силах, передает УНН.
Детали
Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
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