Ракетная атака рф в Тернопольской области: что известно о последствиях

В Тернопольской области зафиксированы "негативные последствия" в результате ракетной атаки рф, жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме, сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее - позже", - сообщили в Тернопольской ОВА.

Половина Тернопольщины без света из-за ударов рф