Ракетная атака рф в Тернопольской области: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Тернопольской области зафиксирована ракетная атака врага с негативными последствиями. Жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.
В Тернопольской области зафиксированы "негативные последствия" в результате ракетной атаки рф, жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме, сообщили в Тернопольской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"По результатам ракетной атаки врага есть негативные последствия. Жертв нет. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. Подробнее - позже", - сообщили в Тернопольской ОВА.
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