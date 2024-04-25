Ракетная атака рф на Смелу в Черкасской области: спасатели показали последствия

Спасатели ликвидируют последствия утренней ракетной атаки рф на Смелу Черкасской области, где повреждены 47 частных домов, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав фото последствий, пишет УНН.

Детали

"Черкасская область. Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. Утром враг атаковал ракетой город Смела", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах. Также повыбивало окна в соседних многоэтажках.

За помощью к медикам обратились 6 жителей. От госпитализации они отказались.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также спасатели и саперы ГСЧС.

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