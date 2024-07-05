Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии
Киев • УНН
Семь человек остаются госпитализированными в состоянии от среднего до крайне тяжелого после вчерашнего ракетного обстрела Одесского района.
Семь человек остаются госпитализированными в состоянии от среднего до крайне тяжелого после вчерашнего ракетного обстрела российскими войсками Одесского района, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу, пишет УНН.
В результате вчерашней ракетной атаки по Одесскому району семь человек, которые получили ранения, продолжают находиться в больницах. Из них два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии
По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.
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