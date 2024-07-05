Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии

Семь человек остаются госпитализированными в состоянии от среднего до крайне тяжелого после вчерашнего ракетного обстрела российскими войсками Одесского района, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу, пишет УНН.

В результате вчерашней ракетной атаки по Одесскому району семь человек, которые получили ранения, продолжают находиться в больницах. Из них два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии - написал Кипер в Telegram.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Враг ударил баллистикой по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области: один человек погиб, еще семь - ранены