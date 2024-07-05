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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака рф на Одесский район: 7 человек до сих пор в больнице, одна женщина в крайне тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 06:33  •  16692 просмотра

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Семь человек остаются госпитализированными в состоянии от среднего до крайне тяжелого после вчерашнего ракетного обстрела Одесского района.

Семь человек остаются госпитализированными в состоянии от среднего до крайне тяжелого после вчерашнего ракетного обстрела российскими войсками Одесского района, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в пятницу, пишет УНН.

В результате вчерашней ракетной атаки по Одесскому району семь человек, которые получили ранения, продолжают находиться в больницах. Из них два человека в состоянии средней степени тяжести, четверо в тяжелом и одна женщина в крайне тяжелом состоянии

- написал Кипер в Telegram.

По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Враг ударил баллистикой по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области: один человек погиб, еще семь - ранены4 июля 2024, 17:20 • 34691 просмотр

Юлия Шрамко

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