Ракетная атака не повлияла на систему энерго-, тепло- и водоснабжения в столице

Все системы работают в штатном режиме. Несмотря на незначительные колебания электросети, а также повреждения котельных, во все районы Киева поставляется электроэнергия, тепло и вода.

Об этом пишет УНН с ссылкой на пресс-службу КМВА.

Детали

В Киевской городской военной администрации обнародовали информацию о состоянии жизнеобеспечения Киева.

Отмечается, что в системе энергоснабжения, после ракетного удара по столице, чрезвычайных ситуаций не возникло, хотя и были незначительные колебания в электросети.

Сейчас все системы работают в штатном режиме, электроэнергия поставляется во все районы города. - говорится в сообщении.

российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий

Система водоснабжения, как сообщается, работает в штатном режиме - без чрезвычайных ситуаций

Теплоснабжение: есть незначительные повреждения трех котельных, согласно официальной информации, на этих объектах выбило окна. Но это не повлияло на функционирование, оборудование не повреждено и работает в обычном режиме, сообщает КГВА.

Напомним,

Киев пережил длительную воздушную тревогу из-за мощной ракетной атаки противника, которая привела к разрушениям и жертвам. Более трех десятков воздушных целей было перехвачено средствами противовоздушной обороны.

Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21