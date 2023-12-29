Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21
Киев • УНН
Один погибший, 21 раненый в Киеве после российской ракетной атаки; 10 оказались под завалами.
По уточненной информации из-за ракетной атаки армии рф на Киев погиб один человек, еще 21 - получил ранения, сообщает КГВА, пишет УНН.
Уточнение последствий ракетного удара по столице. После обработки оперативных сводок изменились данные по пострадавшим. На эту минуту обнаружен один, а не два погибших. 21 человек ранен
Ранее сообщалось о двух погибших и 18 травмированных.
Также в результате ракетного удара под завалами склада в Подольском районе Киева находятся 10 человек.
Удар рф по Киеву: по уточненной информации погиб один человек, количество раненых увеличилось до 21
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