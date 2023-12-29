российские военные обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК: есть повреждения, проводится ликвидация последствий

В ночь с 28 на 29 декабря, враг атаковал одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Это очередная атака российских оккупантов по станции, которых за два месяца враг совершил более десятка. Сообщается, о серьезных повреждениях, продолжается работа по ликвидации последствий, передает УНН, ссылаясь на пресс-службу ДТЭК.

Оккупанты снова атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. Обстрел продолжался в ночь с 28 на 29 декабря. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. Серьезно повреждено оборудование предприятия. Энергетики приступили к ликвидации последствий атаки. - говорится в сообщении.

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В энергетической компании отмечают, что в прошлый раз, 23 декабря, российские оккупанты обстреляли станцию и ранили пятерых ее сотрудников. Кроме того указывается, что только за последние два месяца враг совершил на станцию более десятка атак.

Продолжаем делать все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы - отметили в ДТЭК.

Напомним,

Министерство энергетики назвало фейком информацию о якобы отключении энергоснабжения на новогодние праздники, а также уверяет, что никаких плановых отключений не предполагается.