Ракеты ударили с самолетов ТУ-95МС в несколько волн: Игнат об атаке рф на Украину

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Десятки ракет сегодня атаковали Украину со стратегической авиации из района Энгельса. Около 10 самолетов ТУ-95МС нанесли удар в несколько волн. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мощная атака, есть результаты. Сейчас их окончательно подбивают. Интенсивность атак большая по всей Украине. Командующий Воздушных сил Олещук уже отметил работу наших защитников неба, довольно успешная работа. Десятки ракет сегодня атаковали нашу территорию со стратегической авиации из района Энгельса, около 10 самолетов ТУ-95МС нанесли этот удар в несколько волн», - рассказал Игнат.

Он отметил, что с разных направлений двигались ракеты, во многих областях работала ПВО.

Дополнение

Ранее сообщалось, что во время ночной вражеской атаки на Киев силами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 ракет.

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