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Ракети вдарили з літаків ТУ-95МС у кілька хвиль: Ігнат про атаку рф на Україну

Ракети вдарили з літаків ТУ-95МС у кілька хвиль: Ігнат про атаку рф на Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Десятки ракет сьогодні атакували Україну зі стратегічної авіації з району Енгельса. Близько 10 літаків ТУ-95МС завдали удару у кілька хвиль. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Потужна атака, є результати. Зараз їх остаточно підбивають. Інтенсивність атак велика по всій Україні. Командувач Повітряних сил Олещук вже відзначив роботу наших захисників неба, доволі успішна робота. Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації з району Енгельса, близько 10 літаків ТУ-95МС завдали цього удару у кілька хвиль», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що з різних напрямків рухалися ракети, в багатьох областях працювала ППО.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що під час нічної ворожої атаки на Київ силами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ракет.

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