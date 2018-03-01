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Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с метеорологическим спутником

Ракета-носитель Atlas V стартовала во Флориде с метеорологическим спутником

Киев  •  УНН

 • 8847 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Американская компания United Launch Alliance (ULA) в четверг провела с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S. Трансляция запуска велась на сайте компании, передаёт УНН.

Старт был дан в 17:02 по времени Восточного побережья США (00:02 пятницы по киевскому времени). GOES-S был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты.

Первая ступень ракеты-носителя Atlas V оснащена российским ракетным двигателем РД-180, её отделения состоялось в штатном режиме через три минуты после старта ракеты.

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Аппарат оснащен оборудованием, позволяющим вести наблюдения за Землей и Солнцем для нужд Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы. Новейший спутник GOES-S, созданный компанией Lockheed Martin, войдет в созвездие спутников, предназначенных для наблюдения за атмосферными явлениями в Западном полушарии Земли. Как и его близнец, спутник GOES-R, запущенный в 2016 году, он должен значительно улучшить возможности раннего предупреждения, прогнозирования и мониторинга погоды, повысить эффективность реагирования на стихийные бедствия.

Первый спутник серии GOES был запущен в 1975 году, и с тех пор они являются основным источником метеорологических наблюдений США.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX запустила с космического ракетного комплекса Ванденберг в Калифорнии ракету Falcon 9 с спутником PAZ.

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