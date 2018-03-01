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Ракета-носій Atlas V стартувала у Флориді з метеорологічним супутником

Ракета-носій Atlas V стартувала у Флориді з метеорологічним супутником

Київ • УНН

 • 8847 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Американська компанія United Launch Alliance (ULA) в четвер здійснила з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) запуск важкої ракети-носія Atlas V з метеорологічним супутником GOES-S. Трансляція запуску велася на сайті компанії, передає УНН.

Старт був даний о 17:02 за часом Східного узбережжя США (00:02 п'ятниці за київським часом). GOES-S був поміщений у спеціальну капсулу у верхній частині носія, яка відокремиться після того, як ракета досягне заданої висоти.

Перший ступінь ракети-носія Atlas V оснащена російським ракетним двигуном РД-180, її відділення відбулося в штатному режимі через три хвилини після старту ракети.

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Апарат оснащений обладнанням, що дозволяє вести спостереження за Землею і Сонцем для потреб Національного управління США з дослідження океанів і атмосфери. Новітній супутник GOES-S, створений компанією Lockheed Martin, увійде в сузір'я супутників, призначених для спостереження за атмосферними явищами в Західній півкулі Землі. Як і його близнюк, супутник GOES-R, запущений в 2016 році, він має значно поліпшити можливості раннього попередження, прогнозування та моніторингу погоди, підвищити ефективність реагування на стихійні лиха.

Перший супутник серії GOES був запущений в 1975 році, і з тих пір вони є основним джерелом метеорологічних спостережень США.

Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX запустила з космічного ракетного комплексу Ванденберг у Каліфорнії ракету Falcon 9 із супутником PAZ.

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