Раду призвали внедрить европейскую систему сбора тары

По словам председателя координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олега Перегона, цивилизованные страны знают, как бороться с хаотическим обращением с отходами. Украине нужно только перенять этот опыт.

"В Германии человек заходит (в магазин - ред.), покупает бутылку воды, которая стоит там примерно 15 центов, а на кассе за нее уже просят 2 евро 15 центов. И эти 2 евро возвращаются, когда ты возвращаешь бутылку. Это существенные деньги и люди идут возвращать. Или другой вариант. В чеке прописана стоимость бутылки, ты с тем чеком возвращаешься и тебе деньги возвращают на кассе. Такого, чтобы бутылки выбрасывались под открытым небом или на свалки в цивилизованных странах нигде нет. Потому что это материальная ценность, сырье для повторного использования. Она имеет большую стоимость и большую опасность, когда этот пластик просто выбрасывается", - рассказал О.Перегон.

Он отметил, что даже в Колумбии, где достаточно тяжелая ситуация, бутылки собираются должным образом, поскольку действует соответствующее законодательство.

"У нас законы не действуют. Поэтому мы видим, что производители не думают о последствиях, исключением является может одна - две фирмы, которые заботятся об окружающей среде. Поэтому другого выхода нет, как принять законодательство, вроде других стран Европы. Под это законодательство должны подпадать все производители, иначе они не выдержат конкуренции. Кроме того, я считаю, что нужно регулировать ситуацию не только на рынке пластика, но и стеклянной, ведь и стеклянная бутылка, то тоже сырье. Весь мир собирает стекло, а мы его на свалки (выбрасываем - ред.)", - подчеркнул он.

Напомним, волонтеры "TED ED" сделали видеоролик, демонстрирующий, что происходит в природе, когда пластиковая тара не утилизируется должным образом.

По данным председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, ежегодно на свалки Украины попадает более 500 тыс. тонн пластиковой тары, пакетов и упаковки.

В то же время Германия нашла выход из ситуации благодаря автоматам, которые собирают тару, и еще возвращают средства гражданам.