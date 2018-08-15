Советник Трампа проведет переговоры с россиянами - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. На следующей неделе в Женеве состоятся переговоры между российскими чиновниками и советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Такие контакты действительно есть и встреча готовится", - заявил журналистам на селекторном совещании в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщал УНН, США назвали действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.
Напомним, в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявили, что Российская Федерация обостряет обстановку в Черном и Азовском морях.
Добавим, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.