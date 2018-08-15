Радник Трампа проведе переговори з росіянами – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На наступному тижні у Женеві відбудуться переговори між російськими чиновниками та радником Білого дому з національної безпеки Джоном Болтоном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Такі контакти дійсно є і зустріч готується", - заявив журналістам на селекторній нараді у середу прес-секретар Кремля Дмітрій Пєсков.
Як повідомляв УНН, США назвали дії Росії в Азовському морі спробою дестабілізувати Україну.
Нагадаємо, у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України заявили, що Російська Федерація загострює обстановку у Чорному та Азовському морях.
Додамо, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс анонсувала візит в Україну Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона.