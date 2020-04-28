Раде рекомендуют усилить уголовную ответственность за кражу авто

"Ставлю на голосование предложение принять заключение комитета и рекомендовать ВРУ принять законопроект 3301 за основу", - сказал глава комитета Денис Монастырский.

Так, члены комитета поддержали такое предложение. Отметим, что законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины по усовершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным завладением транспортными средствами.

Законопроектом предполагается ввести следующие изменения:

- незаконное внесение изменений, подделка идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, будет караться штрафом от 1000 до 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок;

- те же действия, совершенные повторно, караются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

"У нас кража автомобилей является достаточно серьезным преступлением. В год воруют около 6 тысяч автомобилей. Работают преступные группы, которые часто воруют десятки автомобилей. Происходит ситуация, когда задерживают группу на одном автомобиле и они говорят - судите нас за то, что мы украли один автомобиль, а вообще мы не хотели его продавать, мы взяли покататься. А если взяли покататься, то это не тяжкое преступление... Необходимо усиливать наказание за системные кражи транспортных средств", - сказал во время рассмотрения законопроекта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, в столице мужчина нашел ключи от авто и похитил его с парковки.