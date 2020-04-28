Раді рекомендують посилити кримінальну відповідальність за крадіжку авто
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді України ухвалити за основу законопроект №3301 щодо посилення кримінальної відповідальності за крадіжку автомобілів. Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комітету, передає кореспондент УНН.
“Ставлю на голосування пропозицію ухвалити висновок комітету та рекомендувати ВРУ прийняти законопроект 3301 за основу”, - сказав голова комітету Денис Монастирський.
Так, члени комітету підтримали таку пропозицію. Зазначимо, що законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України задля удосконалення законодавства у сфері протидії незаконним заволодінням транспортними засобами.
Законопроектом передбачається запровадити наступні зміни:
- незаконне внесення змін, підробка ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, каратиметься штрафом від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк;
- ті самі дії, вчинені повторно, караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.
"У нас крадіжки автомобілів є досить серйозним злочином. У рік крадуть близько 6 тисяч автомобілів. Працюють злочинні групи, які часто крадуть десятки автомобілів. Відбувається ситуація, коли затримують групу на одному автомобілі і вони кажуть - судіть нас за те, що ми вкрали один автомобіль, а взагалі ми не хотіли його продавати, ми взяли покататися. А якщо взяли покататися то це не тяжкий злочин... Потрібно посилювати покарання за системні крадіжки транспортних засобів", - сказав під час розгляду законопроекту заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Нагадаємо, у столиці чоловік знайшов ключі від авто та викрав його з паркувального майданчика.