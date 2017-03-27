Раде рекомендовали поддержать лишения ГУИСУ права на досудебное следствие

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам зазаконодавчого обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует парламенту принять за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуального кодекса Украины" об исключении из УПК положения, дающие право органам Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществлять досудебное следствие. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады, передает УНН.

"Законопроектом "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины" (№5720) предлагается исключить из Уголовного процессуального кодекса положения, которые предоставляют право органам Государственной уголовно-исполнительной службы Украины осуществлять досудебное следствие", - отмечается в сообщении.

Также этим законопроектом предлагается урегулировать вопрос передачи уголовных производств от следственных органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Соответствующие изменения предполагается внести в статьи 3, 38, 216, 232, 246, 575 УПК.

Указано, что необходимость внесения таких изменений заключается в том, что возложение досудебного следствия на органы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины не соответствует Концепции реформирования криминальной юстиции Украины, что требует исправления, ведь согласно этой Концепции, досудебное следствие должно быть возложено на: Национальный полицию; Финансовую полицию; Военную полицию; следственное подразделение Службы безопасности Украины; специально образованный орган досудебного расследования коррупционных правонарушений (антикоррупционный орган).

Принятие этого законопроекта, по мнению членов комитета, позволит решить несогласованность в вопросе подследственности между положениями Концепции реформирования уголовной юстиции Украины и нормами Закона Украины "О Высшем совете правосудия".

Напомним, Омбудсмен Лутковская обжаловала предоставления новых полномочий следователем органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

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