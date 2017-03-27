Раді рекомендували підтримати позбавлення ДКВСУ права на досудове слідство

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань зазаконодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує парламенту ухвалити за основу проект закону “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України” щодо виключення з КПК положення, що надають право органам Державної кримінально-виконавчої служби України здійснювати досудове слідство. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, передає УНН.

“Законопроектом "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України“ (№5720) пропонується виключити з Кримінального процесуального кодексу положення, що надають право органам Державної кримінально-виконавчої служби України здійснювати досудове слідство”, — зазначається у повідомленні.

Також цим законопроектом пропонується врегулювати питання передачі кримінальних проваджень від слідчих органів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Відповідні зміни передбачається внести до статей 3, 38, 216, 232, 246, 575 КПК.

Вказано, що необхідність внесення таких змін полягає в тому, що покладення досудового слідства на органи Державної кримінально-виконавчої служби України не відповідає Концепції реформування кримінальної юстиції України, що потребує виправлення, адже згідно з цією Концепцією, досудове слідство має бути покладено на: Національну поліцію; Фінансову поліцію; Військову поліцію; слідчий підрозділ Служби безпеки України; спеціально утворений орган досудового розслідування корупційних правопорушень (антикорупційний орган).

Прийняття цього законопроекту, на думку членів комітету, дасть змогу вирішити неузгодженість у питанні підслідності між положеннями Концепції реформування кримінальної юстиції України та нормами Закону України “Про Вищу раду правосуддя”.

Нагадаємо, Омбудсмен В.Лутковська оскаржила надання нових повноважень слідчим органів Державної кримінально-виконавчої служби України.

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