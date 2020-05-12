Раде предлагают отправить на доработку программу деятельности правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №3330/П об отправке на доработку Кабинету министров Украины программу деятельности правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Кабинету Министров Украины доработать программу деятельности Кабинета Министров Украины с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении", - говорится в тексте постановления.
Как сообщалось в УНН ранее, пять парламентских комитетов приняли решение об отправке программы деятельности правительства на доработку.
В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины, скорее всего, отправит на доработку программу деятельности Кабинета министров, а после доработки уже ее примет.