Раде предлагают отправить на доработку программу деятельности правительства

"Кабинету Министров Украины доработать программу деятельности Кабинета Министров Украины с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении", - говорится в тексте постановления.

Как сообщалось в УНН ранее, пять парламентских комитетов приняли решение об отправке программы деятельности правительства на доработку.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины, скорее всего, отправит на доработку программу деятельности Кабинета министров, а после доработки уже ее примет.