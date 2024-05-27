Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины" (№9559-д) во втором чтении и в целом. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВР, передает УНН.

«Комитет принял заключение рекомендовать Парламенту принять проект №9559-д во втором чтении и в целом», - говорится в сообщении.

Документом предлагается внести изменения в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О предотвращении коррупции» с целью расширения полномочий органов местного самоуправления по предоставлению финансовой и материальной поддержки сектора безопасности и обороны в период действия военного или чрезвычайного положения, а также урегулирования порядка проведения дистанционных заседаний органов местного самоуправления.

Предполагается:

предоставление полномочий исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов по:

- строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений;

- принятие решений об утверждении местных бюджетов и внесении в них изменений, утверждение программ социально-экономического и культурного развития, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления, передачи средств в виде межбюджетных трансфертов в соответствующие местные бюджеты в случае временной оккупации территориальной общины и необразования военной администрации;

- обеспечение возможности назначения сельского, поселкового, городского головы на должность начальника соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) без освобождения от занимаемой должности, возможностей государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы или в случае простоя, или в случае приостановления действия трудового договора, быть назначенными на должности в других органах государственной власти и органах местного самоуправления, военных администрациях, юридических ли

расширение организационной способности руководства областным, районным советом в условиях военного положения при вакантности должности председателя этого совета.

Напомним

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия местных властей во время войны, 11 апреля.

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