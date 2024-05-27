Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  26010 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  38028 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  40567 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  65425 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  68928 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  67557 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  110923 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
26 мая 2024, 10:37  •  170340 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

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На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

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После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

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На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

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Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

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Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

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В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

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"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

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Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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26 мая 2024, 10:37  •  170340 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  264028 просмотра

Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления во втором чтении и в целом.

Война •   •  8012 просмотра
Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие россию.

Общество •   •  7240 просмотра
На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

В Украине впервые успешно протестировали 5G

Украина впервые успешно протестировала технологию 5G, осуществив 5G-звонок между Ивано-Франковском, Киевом и Хельсинки, несмотря на продолжающуюся войну.

Экономика •   •  6962 просмотра
В Украине впервые успешно протестировали 5G

После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

Собор Парижской Богоматери в Париже, который подвергся разрушительному пожару в 2019 году, приближается к завершению реставрации и планируется вновь открыть для посетителей 8 декабря 2024 года, как раз к Парижской Олимпиаде.

Новости Мира •   •  5912 просмотра
После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

На улице Лабораторной в Печерском районе произошла утечка воды, но водоснабжение жилых домов не пострадало, специалисты работают над поиском и устранением причины утечки.

Общество •   •  7417 просмотра
На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Сервисом еЧерга воспользовались более миллиона раз для пересечения украинской границы. В системе уже зарегистрировано более 100 000 пользователей из разных стран, включая водителей и перевозчиков.

Общество •   •  7120 просмотра
Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

27 мая российские военные нанесли авиаудары по поселку Мартовое Харьковской области, в результате чего была ранена 69-летняя женщина и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7507 просмотра
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Украина ожидает получить следующий транш финансирования МВФ в 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования в июне после успешных переговоров по четвертому пересмотру программы.

Экономика •   •  7551 просмотра
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

Первый в этом году циклон «Ремаль» затопил прибрежные деревни в Бангладеш и индийской Западной Бенгалии, заставив эвакуировать почти 800 тысяч человек из прибрежных поселков.

Новости Мира •   •  6867 просмотра
В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Более 14 тысяч украинцев за рубежом в 124 странах мира обновили свои учетные данные через приложение "Резерв+". Лидируют украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Война •   •  8129 просмотра
"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные