Совбез ООН принял резолюцию о защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет Безопасности ООН принял резолюцию о защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов. Об этом сообщается на странице украинской миссии в ООН в Twitter, передает УНН.
Текст резолюции разработали представители Италии и Франции. Украина же выступила одним из соавторов.
"Совет Безопасности ООН только что принял резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Украина - один из соавторов", - говорится в сообщении Совбеза.
Резолюцию предложили для противодействия уничтожению и контрабанде культурных ценностей с территории военных конфликтов.
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Как отмечается в сообщении, резолюция осуждает незаконное уничтожение а также разграбление и вывоз культурных ценностей с территории военных конфликтов.
Совет Безопасности ООН только что приняла резолюцию о защите культурного наследия в условиях вооруженных конфликтов. Украина-один из соавторов. 5 фактов pic.twitter.com/ZJASqbcfMG- UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 марта 2017
Вместе с тем, резолюция подтверждает, что такие действия могут быть военными преступлениями.
"Резолюция призывает принять меры для предотвращения и пресечения незаконной торговли и оборота культурных ценностей, а также налаживать широкомасштабное сотрудничество между правоохранительными и судебными органами при поддержке ЮНЕСКО и Интерпола", - говорится в сообщении.
Кроме того, резолюция предусматривает включение в мандаты миротворческих операций ООН задачи по защите объектов культурного наследия.