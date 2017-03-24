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Радбез ООН схвалив резолюцію про захист культурної спадщини під час збройних конфліктів

Радбез ООН схвалив резолюцію про захист культурної спадщини під час збройних конфліктів

Київ • УНН

 • 11638 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини під час збройних конфліктів. Про це повідомляється на сторінці української місії в ООН на Twitter, передає УНН.

Текст резолюції розробили представники Італії і Франції. Україна ж виступила одним із співавторів.

"Рада Безпеки ООН тільки що прийняла резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Україна - один із співавторів", - йдеться в повідомленні Радбезу.

Резолюцію запропонували для протидії знищенню і контрабанді культурних цінностей з території військових конфліктів.

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Як зазначено у повідомленні, резолюція засуджує незаконне знищення а також розграбування і вивезення культурних цінностей з території військових конфліктів.

Рада Безпеки ООН щойно ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Україна- один з співавторів. 5 фактів pic.twitter.com/ZJASqbcfMG

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 24 березня 2017 р.

 

Разом з тим, резолюція підтверджує, що такі дії можуть бути військовими злочинами.

"Резолюція закликає вжити заходів для запобігання та припинення незаконної торгівлі та обігу культурних цінностей, а також налагоджувати широкомасштабне співробітництво між правоохоронними та судовими органами за підтримки ЮНЕСКО та Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

Також автори резолюції закликали держави-члени ООН розміщувати культурні цінності існуючих на їх територіях "безпечних зон".

Крім того, резолюція передбачає включення в мандати миротворчих операцій ООН завдання щодо захисту об'єктів культурної спадщини.

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