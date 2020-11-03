Рада приняла законопроект об оптимизации работы ЦПАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в законодательство относительно функционирования Центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме. Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Так, законопроект №2679 предусматривает:
1) оптимизацию сети и функционирования ЦПАУ, в частности, ликвидация ЦПАУ, образованных райгосадминистрациями и предоставление услуг только в ЦПАУ органов местного самоуправления, предоставления полномочий правительства устанавливать требования к ЦПАУ, предоставление в ЦПАУ всех услуг на соответствующей территории;
2) совершенствование доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме, в частности, ликвидация Единого государственного портала административных услуг образования Единого государственного веб-портала электронных услуг;
3) решение законопроектом других проблем в сфере предоставления административных услуг, в частности - предоставление результатов административных услуг другими видами почтовых отправлений, а не только заказным письмом, предоставления полномочий Минцифры устанавливать порядок и показатели мониторинга и порядок обнародования результатов мониторинга.
Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации сети и функционирования центров предоставления административных услуг и усовершенствования доступа к административным услугам, которые предоставляются в электронной форме.