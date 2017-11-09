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Рада приняла законопроект о мониторинге публичных закупок в первом чтении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодня, 9 ноября, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4738-д, который расширяет полномочия Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в сфере мониторинга публичных закупок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время в аудиторов ГАСУ нет инструментов, чтобы предотвращать нарушения на всех этапах закупок. Они могут реагировать на нарушения только после торгов, когда договоры уже подписаны и деньги переведены. Рекомендации аудиторов о расторжении договоров не являются обязательными для исполнения и часто игнорируются нарушителями. Такая безнаказанность значительно снижает эффективность системы публичных закупок, отпугивает честный бизнес и порождает коррупционные схемы и махинации. Законопроект обязывает заказчиков реагировать на рекомендации и замечания ГАСУ в обязательном порядке.

В Минэкономразвития отметили, что система риск-индикаторов, которая будет интегрирована в ProZorro после принятия законопроекта, автоматическибудет искать и подсвечивать подозрительные закупки, и они так же автоматически будут попадать в очередь на проверку ГАСУ. Кроме сигналов от системы риск-индикаторов, поводом для проверки закупки станут обращения общественных активистов, журналистов или представителей органов власти и местного самоуправления. Аудиторы ГАСУ смогут проверить любую закупку и по собственной инициативе.

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"Мы хотим, чтобы мониторинг базировался на индикаторах, которые автоматически подсвечивают подозрительные закупки. В мире такого еще никто не делал, мы первые. Кроме этого, система мониторинга, описанная в законопроекте, позволит заказчикам учиться на своих ошибках без финансовых потерь, ведь если они вовремя будут устранять нарушения, административные штрафы не будут применяться. То есть если кто-то где-то напутает с документами, но все поймет и исправит, юридической ответственности не будет. Когда заказчик откажется реагировать на замечания, ГАСУ сможет принимать суровые меры. Мы благодарны всем депутатам и надеемся, что они поддержат законопроект №4738-д и во втором чтении", - прокомментировал решение парламента Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития и торговли.

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