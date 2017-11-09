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Рада ухвалила законопроект про моніторинг публічних закупівель у першому читанні

Рада ухвалила законопроект про моніторинг публічних закупівель у першому читанні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні, 9 листопада, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект №4738-д, який розширює повноваження Державної аудиторської служби Україну (ДАСУ) у сфері моніторингу публічних закупівель, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як повідомили у прес-службі, наразі аудитори ДАСУ не мають інструментів, щоб запобігати порушенням на всіх етапах закупівель. Вони можуть реагувати на порушення лише після торгів, коли договори вже підписані і гроші переказані. Рекомендації аудиторів щодо розірвання договорів не є обов’язковими для виконання і часто ігноруються порушниками. Така безкарність значно знижує ефективність системи публічних закупівель, відлякує чесний бізнес і породжує корупційні схеми та махінації. Законопроект зобов’язує замовників реагувати на рекомендації і зауваження ДАСУ в обов’язковому порядку.

У Мінекономрозвитку зазначили, що система ризик-індикаторів, яку буде інтегровано в ProZorro після ухвалення законопроекту, автоматично шукатиме та підсвічуватиме підозрілі закупівлі, і вони так само автоматично потраплятимуть у чергу на перевірку ДАСУ. Окрім сигналів від системи ризик-індикаторів, приводом для перевірки закупівлі стануть звернення громадських активістів, журналістів або представників органів влади та місцевого самоврядування. Аудитори ДАСУ зможуть перевірити будь-яку закупівлю і за власною ініціативою.

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“Ми хочемо, щоб моніторинг базувався на індикаторах, які автоматично підсвічують підозрілі закупівлі. У світі такого ще ніхто не робив, ми перші. Крім цього, система моніторингу, описана у законопроекті, дозволить замовникам вчитися на своїх помилках без фінансових втрат, адже якщо вони вчасно усуватимуть порушення, адміністративні штрафи не будуть застосовуватися. Тобто якщо хтось десь наплутає з документами, але все зрозуміє і виправить, юридичної відповідальності не буде. Коли ж замовник відмовиться реагувати на зауваження, ДАСУ зможе вживати суворіших заходів. Ми вдячні всім депутатам і сподіваємось, що вони підтримають законопроект №4738-д і в другому читанні”, - прокоментував рішення Парламенту Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

 

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