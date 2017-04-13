Рада приняла закон о рынке электроэнергии (расширено)
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке электроэнергии. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Принятый законопроект предусматривает, что потребители получат возможность выбирать поставщика электроэнергии.
При этом вводится ответственность для производителей электроэнергии из возобновляемых источников за поставки электроэнергии ниже заявленного уровня.
Предполагается, что рынок электроэнергии заработает ориентировочно с 2019 года для промышленных потребителей, а впоследствии - и для конечных.
Также законопроектом предусматривается ликвидация госрегулирования цен на электроэнергию. Тарифы за доступ трейдеров к электросети будет определять Нацкомиссия по вопросам регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг. При этом предоставляется возможность свободной продажи электроэнергии самими потребителями.
В то же время законопроектом не обеспечивается независимость трейдеров, которые будут поставлять электроэнергию конечному потребителю.
Напомним, ранее Рада не смогла принять закон о рынке электроэнергии.