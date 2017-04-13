Рада ухвалила закон про ринок електроенергії (розширено)
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про ринок електроенергії. За відповідне рішення проголосували 277 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухвалений законопроект передбачає, що споживачі отримають можливість обирати постачальника електроенергії.
При цьому запроваджується відповідальність для виробників електроенергії з відновлювальних джерел за постачання електроенергії нижче заявленого рівня.
Передбачається, що ринок електроенергії запрацює орієнтовно з 2019 року для промислових споживачів, а згодом — і для кінцевих.
Також законопроектом передбачається ліквідація держрегулювання цін на електроенергію. Тарифи за доступ трейдерів до електромережі визначатиме Нацкомісія з питань регулювання електроенергетики та комунальних послуг. При цьому надається можливість вільного продажу електроенергії самими споживачами.
Водночас законопроектом не забезпечується незалежність трейдерів, які постачатимуть електроенергію кінцевому споживачу.
Нагадаємо, раніше Рада не змогла ухвалити закон про ринок електроенергії.