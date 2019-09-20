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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61166 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103444 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110433 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119760 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148333 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148705 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада приняла за основу законопроект о военной службе

Рада приняла за основу законопроект о военной службе

Киев  •  УНН

 • 51557 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о военной службе и воинской обязанности. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект закона №1227 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы направлен на нормирование вопроса о возможности доукомплектования Вооруженных сил Украины до установленной законом численности за счет военнослужащих, службу которых будет приостановлено.

Он предлагает:

  • признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность Вооруженных сил Украины;
  • сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно оставили военную части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других военных формирований или добровольно сдались в плен, на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;
  • приостановление выплат таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также нераспространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих и тому подобное.

При этом нардепы решили сократить наполовину сроки подготовки законопроекта ко II чтению.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины приняли законопроект о военных стандарах НАТО.

Украинские Национальные Новости

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