Рада приняла за основу законопроект о военной службе

Проект закона №1227 о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы направлен на нормирование вопроса о возможности доукомплектования Вооруженных сил Украины до установленной законом численности за счет военнослужащих, службу которых будет приостановлено.

Он предлагает:



признать военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места службы, дезертировавших из ВСУ и других военных формирований или добровольно сдавшихся в плен, такими, которые не входят в численность Вооруженных сил Украины;



сохранить статус военнослужащих за лицами, которые самовольно оставили военную части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины и других военных формирований или добровольно сдались в плен, на период осуществления уголовных производств в органах досудебного расследования и судах;



приостановление выплат таким лицам денежного и выдачи других видов обеспечения, а также нераспространение на них социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих и тому подобное.



При этом нардепы решили сократить наполовину сроки подготовки законопроекта ко II чтению.

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины приняли законопроект о военных стандарах НАТО.