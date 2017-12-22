Рада в пятницу традиционно послушает правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
Также парламентарии намерены определиться относительно законопроекта о внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".
Завершится пленарный год традиционно выступлениями депутатов в разном.
Напомним, Верховная Рада урегулировала процедуру осуществления мониторинга государственных закупок.