Рада у п'ятницю традиційно послухає уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
Також парламентарі мають намір визначитися стосовно законопроекту про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту".
Завершиться пленарний рік традиційно виступами депутатів у різному.
Нагадаємо, Верховна Рада врегулювала процедуру здійснення моніторингу державних закупівель.