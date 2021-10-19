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Рада разблокировала подписание закона о деолигархизации

Рада разблокировала подписание закона о деолигархизации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада разблокировала возможность подписания принятого ранее законопроекта об олигархах, передает корреспондент УНН.

Детали

Народные депутаты отклонили все 12 проектов постановлений об отмене голосования в поддержку законопроекта о деолигархизации (№ 5599). Это открыло путь к подписанию законопроекта спикером парламента и передачи на подпись Президенту Украины.

Что было раньше

Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.

А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу (касаются ведения Реестра олигархов, а именно того, какой орган будет вносить лиц в этот рееестр).

Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.

В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, если там будут найдены противоречия, “131 статья Регламента дает возможность законопроект в стенах ВР, согласовать несогласованность, после чего также направить на подпись Президента”.

Напомним

Закон предусматривает создание реестра лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.

Украинские Национальные Новости

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