Рада разблокировала подписание закона о деолигархизации
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Верховная Рада разблокировала возможность подписания принятого ранее законопроекта об олигархах, передает корреспондент УНН.
Детали
Народные депутаты отклонили все 12 проектов постановлений об отмене голосования в поддержку законопроекта о деолигархизации (№ 5599). Это открыло путь к подписанию законопроекта спикером парламента и передачи на подпись Президенту Украины.
Что было раньше
Верховная Рада одобрила законопроект об олигархах 23 сентября. Под крики “Долой диктатуру!” ВР отклонила большинство поправок нардепов к законопроекту об олигархах.
А уже 24 сентября стало известно, что Рада должна переголосовать законопроект из-за возникшей правовой коллизии. Речь идет о том, что учли одновременно 3-и (396, 398, 406) правки, которые противоречат друг другу (касаются ведения Реестра олигархов, а именно того, какой орган будет вносить лиц в этот рееестр).
Позже, однако, в главном комитете заявили, что спорных поправок к законопроекту № 5599 об олигархах не нашли.
В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, если там будут найдены противоречия, “131 статья Регламента дает возможность законопроект в стенах ВР, согласовать несогласованность, после чего также направить на подпись Президента”.
Напомним
Закон предусматривает создание реестра лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр.