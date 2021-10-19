Рада розблокувала підписання закону про деолігархізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Верховна Рада розблокувала можливість підписання ухваленого раніше законопроекту про олігархів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Народні депутати відхилили усі 12 проектів постанов про скасування голосування за підтримку законопроекту про деолігархізацію (№ 5599). Це відкрило шлях до підписання законопроекту спікером парламенту та передачі на підпис Президентові України.
Що було раніше
Верховна Рада схвалила законопроект про олігархів 23 вересня. Під крики “Геть диктатуру!” ВР відхилила більшість правок нардепів до законопроекту про олігархів.
А вже 24 вересня стало відомо, що Рада має переголосувати законопроект через правову колізію, що виникла. Йдеться про те, що врахували одночасно 3-и (396, 398, 406) правки, які суперечать одна одній (стосуються ведення Реєстру оліграхів, а саме того, який орган вноситиме осіб до цього реєестру).
Пізніше, однак, у головному комітеті заявили, що спірних правок щодо законопроекту № 5599 про олігархів не знайшли.
Водночас спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, якщо там будуть знайдені суперечності, “131 стаття Регламенту дає можливість законопроект у стінах ВР, узгодити неузгодженість, після чого також направити на підпис Президента”.
Нагадаємо
Закон передбачає створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру.