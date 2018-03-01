Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада ратифицировала соглашение с Молдовой о совместном контроле лиц, транспорта, товаров и предметов на границе. За соответствующий законопроект проголосовали 234 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Принятие законопроекта позволит вступить в силу соглашении согласно которому Украина и Молдова вместе контролировать лиц, транспортные средства, товары и предметы в совместных пунктах пропуска через украинскую-молдавскую государственную границу. Соглашение заключили 6 октября 2017 года в Кишиневе.
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Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Республикой Молдова, а также развитию социально-экономической ситуации в указанном регионе, обеспечению соблюдения режима украинско-молдавской государственной границы и улучшению условий для его пересечения.