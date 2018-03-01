Рада ратифікувала угоду із Молдовою про спільний контроль на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада ратифікувала угоду із Молдовою про спільний контроль осіб, транспорту, товарів і предметів на кордоні. За відповідний законопроект проголосували 234 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Ухвалення законопроекту дозволить набути чинності угоді згідно з якою Україна та Молдова разом контролюватимуть осіб, транспортні засоби, товари та предмети у спільних пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон. Угоду уклали 6 жовтня 2017 року в Кишиневі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВР проголосувала за постанову з іменами українських бранців Кремля
Згідно з пояснювальною запискою, прийняття законопроекту сприятиме подальшому розвитку добросусідських відносин між Україною та Республікою Молдова, а також розвитку соціально-економічної ситуації в зазначеному регіоні, забезпеченню дотримання режиму українсько-молдовського державного кордону й поліпшенню умов для його перетинання.