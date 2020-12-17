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Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики

Киев • УНН

 • 19581 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, приняла постановление о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины. Соответствующее решение поддержали 242 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики

"Нам нужна эффективная государственная политика в сфере АПК, а также защита интересов украинских производителей. Первый шаг - это назначение профильного министра", - сказал во время представления кандидата Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Лещенко во время своего выступления отметил, в частности, что он является сторонником "максимального дерегулирования и детенизации аграрного сектора нашего государства".

"Я считаю, что миллионы гектаров украинской земли находятся в тени, на ней выращивается сельскохозяйственная продукция и не уплачивается никаких налогов... Однозначно, нужно облагать каждый гектар украинской земли, однозначно нужно закрывать вопрос "скруток"... Мы видим потенциал детенизации для нашего государства только за 2021 год, при комплексных мероприятиях налогообложения и детенизации и борьбы со "скрутками", не менее 1 млрд долларов прямых поступлений в государственный бюджет", - сказал он.

После того, как народные депутаты поддержали кандидатуру Лещенко, новый министр принес присягу, пообещав, что выполнит "историческую миссию по восстановлению Министерства аграрной политики ради будущих поколений".

Отметим, ранее комитет по вопросам аграрной и земельной политики по поручению председателя Верховной Рады рассмотрел и поддержал представление Премьер-министра о назначении Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщал УНН, в начале недели народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в парламенте рассматривают кадровые изменения в пяти министерствах: энергетики, образования, экологии, аграрной политики и по делам ветеранов.

Так, 1 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным Президента Украины по земельным вопросам.

А 10 июня текущего года Роман Лещенко был назначен председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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