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Рада поддержала законопроект о защите добросовестных приобретателей: что изменится?

Киев  •  УНН

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12089 об усилении защиты прав добросовестных приобретателей. Документ устанавливает 10-летний срок для обжалования неправомерного приобретения собственности и предусматривает компенсационные механизмы.

Парламент принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя» (№12089). Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка. 

«Рада приняла в первом чтении законопроект #12089 «о добросовестном приобретателе»», - написал Железняк.

По словам нардепа, документ предусматривает ограничение для государства, общины срок на обращение в суд с иском об обжаловании судебных решений, о которых не знало государство и община как владельцы земли. За законопроект проголосовали 246 народных избранников.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие законопроекта обеспечит надлежащую базу правоприменения по делам об истребовании имущества у добросовестного приобретателя. Кроме того, решит вопрос компенсации добросовестному приобретателю при истребовании имущества в пользу государства или территориальной общины и дальнейшего возмещения вреда за счет виновных лиц в пользу государства или территориальной общины. 

Накануне Союз украинских предпринимателей призвал к немедленному принятию проекта закона № 12089. 

Как указали в СУП, документ: 

  • Устанавливает 10-летний срок для обжалования неправомерного приобретения собственности, что значительно превышает стандартную исковую давность в 3 года. Это дает правоохранительным органам достаточно времени для проверки законности приобретения.
  • Не распространяется на объекты критической инфраструктуры, стратегические земли, объекты культурного наследия и природно-заповедного фонда, что является особенно важным в условиях войны.
  • Впервые предусматривает ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за выделение земель. Они будут обязаны обеспечить компенсацию рыночной стоимости имущества, а также иски могут быть направлены на конкретных лиц, которые принимали незаконные решения.
  • Не касается мошеннических схем или тех, кто знал о недобросовестности оснований приобретения собственности.

Правительство упростило механизм выплаты компенсаций лицам с инвалидностью: для кого и как именно29 окт. 2024, 12:22 • 11881 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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