Рада поддержала в первом чтении законопроект, который приближает законодательство Украины к стандартам ЕС

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за внесение изменений в закон Украины "Об административной процедуре", который стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам, сообщает УНН со ссылкой на нардепов Ярослава Железняка и Александра Гончаренко.

Верховная Рада в первом чтении приняла важный евроинтеграционный законопроект № 10161. Это решение помогает имплементировать закон "Об административной процедуре". Он стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, проект вносит изменения в десятки законов, включает в них положения Закона "Об административной процедуре" - унифицируется терминология и уточняются процедуры.

Как отметил Железняк, принятие законопроекта - это важное евроинтеграционное изменение. Документ в первом чтении поддержали 318 нардепов.

Напомним

В мае Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "Об административной процедуре", разработанный министерством юстиции.

15 декабря вступил в силу Закон Украины "Об административной процедуре", который приближает законодательство Украины к стандартам Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития.