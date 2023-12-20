Рада поддержала в первом чтении законопроект, который приближает законодательство Украины к стандартам ЕС
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам, внося изменения в различные законы и стандартизируя процедуры.
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за внесение изменений в закон Украины "Об административной процедуре", который стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам, сообщает УНН со ссылкой на нардепов Ярослава Железняка и Александра Гончаренко.
Верховная Рада в первом чтении приняла важный евроинтеграционный законопроект № 10161. Это решение помогает имплементировать закон "Об административной процедуре". Он стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам
По его словам, проект вносит изменения в десятки законов, включает в них положения Закона "Об административной процедуре" - унифицируется терминология и уточняются процедуры.
Как отметил Железняк, принятие законопроекта - это важное евроинтеграционное изменение. Документ в первом чтении поддержали 318 нардепов.
Напомним
В мае Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины "Об административной процедуре", разработанный министерством юстиции.
15 декабря вступил в силу Закон Украины "Об административной процедуре", который приближает законодательство Украины к стандартам Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития.
Рада поддержала в первом чтении законопроект, который приближает законодательство Украины к стандартам ЕС
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который стандартизирует украинское законодательство к европейским нормам, внося изменения в различные законы и стандартизируя процедуры.
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