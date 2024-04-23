Рада планирует разделить подземные хранилища газа и магистральные трубопроводы на ключевые и не ключевые: детали

Верховная Рада на очередном пленарном заседании, которое пройдет в ближайшие дни, планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который планирует разделить подземные месторождения газа и магистральные трубопроводы транспортировки газа на ключевые и не ключевые. Хранилища газа и трубопроводы, которые будут признаваться не ключевыми, можно будет выводить из эксплуатации, или ликвидировать.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР и проект закона №6133.

Детали

Согласно законопроекту, планируется распределить подземные хранилища газа на ключевые и не ключевые.

Ключевые хранилища газа являются стратегически важными для национальной экономики и энергетической безопасности, не могут быть выведены из эксплуатации (ликвидированы), нарушение их функционирования может причинить вред жизненно важным национальным интересам - говорится в законопроекте.

Перечень ключевых хранилищ газа будет утверждать Кабинет министров. Также правительство будет принимать решение о выводе из эксплуатации или ликвидации не ключевых подземных хранилищ газа. К ключевым хранилищам газа не будут относиться хранилища газа, которые: не используются для закачки и отбора газа в результате стихийного бедствия, аварии, других чрезвычайных обстоятельств, обводнения или по другим геологическим причинам, восстановление его полноценного сезонного использования невозможно или экономически нецелесообразно; не использовались для закачки и отбора минимум в течение последних пяти лет; использовались в течение последних пяти лет менее чем на 10% своей проектной мощности.

Также законопроект планирует разделить на ключевые и не ключевые магистральные трубопроводы транспортировки газа, перечень которых также будет устанавливать правительство. Не ключевыми магистральным трубопроводы, по проекту закона, будут считаться те, которые: не используются вследствие неудовлетворительного технического состояния, восстановление его проектных параметров невозможно или экономически нецелесообразно; не использовались для транспортировки газа в течение последних 5 лет, или те, которые использовались в течение последних 5 лет менее чем на 25 процентов своей проектной мощности.

Отметим, что ко второму чтению были несколько изменены понятия. Сначала подземные месторождения газа и магистральные трубопроводы транспортировки газа планировалось делить на критические и некритические.

Напомним,

Группа Нафтогаз готова выкупить весь объем газа, который украинские частные добытчики предложат рынку в 2024 году. В компании убеждены, что это необходимый шаг для поддержки общеукраинской добычи в условиях войны.