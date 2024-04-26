Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект о распоряжении репродуктивными клетками

Верховная Рада в ближайшие дни во втором чтении планирует рассмотреть внесение изменений в Гражданский кодекс Украины, которыми будет определена возможность составить завещание в отношении собственных репродуктивных клеток. Об этом передает УНН, со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и законопроект №10450.

Детали

Согласно законопроекту планируется внесение следующих изменений в статью 281 Гражданского кодекса Украины относительно сохранения генофонда Украинского народа:

Физическое лицо, применившее вспомогательные репродуктивные технологии, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти или объявления судом его умершим или безвестно отсутствующим.

Физическое лицо имеет право составить завещание относительно собственных репродуктивных клеток. Завещание составляется в форме и порядке, определенном настоящим Кодексом.



В сравнительной таблице приведены уточнения о возможности применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием таких репродуктивных клеток в случае смерти или объявления судом физического лица умершим или безвестно отсутствующим.

Обоснование:

Данной поправкой предлагается предусмотреть, что физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, имеет право составить завещание относительно распоряжения ими, а также применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием таких репродуктивных клеток.

Также предлагается предусмотреть, что распоряжение репродуктивными клетками, осуществляется согласно завещанию соответствующего физического лица в соответствии с порядком и условиями, установленными законодательством.

Отмечается, что волеизъявление физического лица по распоряжению его репродуктивными клетками, которые хранятся в соответствии с законодательством, на случай его смерти или объявления его умершим, - является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием таких клеток.

Волеизъявление физического лица по распоряжению его репродуктивными клетками является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием таких репродуктивных клеток при следующих условиях:

Подлинность подписи соответствующего лица на таком документе;

Подтверждение того, что в течение шести месяцев после смерти физического лица или объявления его умершим к юридическому лицу, которое предоставляет услугу хранения соответствующих клеток, не поступили документы, свидетельствующие о наличии спора о праве использования таких клеток.



Предлагается установить, что волеизъявление физического лица относительно распоряжения его репродуктивными клетками, оформленное нотариально удостоверенным документом или документом, на котором подлинность подписи такого физического лица, - является основанием для распоряжения такими репродуктивными клетками.

Обоснование: поправкой предлагается установить, что волеизъявление физического лица оформлено нотариально удостоверенным документом или документом, на котором подлинность подписи такого физического лица, - является основанием для распоряжения такими репродуктивными клетками.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа", который позволяет клиникам в течение трех лет хранить в криобанках замороженные репродуктивные клетки погибших военных.