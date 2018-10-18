Рада поддержала перераспределение почти 50 млн грн на кибербезопасность ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Верховная Рада приняла за основу проект закона 8496 о внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно усиления безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.
За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.
В частности, этим законопроектом предлагается увеличить расходы 49,66 млн путем перераспределения из бюджетных статей на усиление безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии.
Напомним, ЦИК обратилась в парламент о необходимости безотлагательного рассмотрения проекта законопроекта о внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" (8496 от 18 июня 2018 года) для усиления безопасности информационных ресурсов Комиссии.
В ЦИК подчеркнули, что указанные изменения обусловлены необходимостью усиления безопасности информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии в условиях постоянных кибератак на информационные системы в Украине, особенно в контексте подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины и очередных выборов народных депутатов Украины в 2019 году.