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Рада поддержала ограничение ставок по микрокредитам

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9422 об ограничении процентных ставок микрокредиторов. Об этом сообщил в четверг народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"Парламент принял за основу законопроект от Нацбанка №9422 об ограничении ставок микрокредиторов. Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день (по состоянию на сейчас она бывает 2-3% и больше)", - сообщил Железняк в Telegram.

По его словам, нардепы отдали 243 голоса "за".

Детали

Одна из инициаторов законопроекта, нардеп Ольга Василевская-Смаглюк указала в Telegram, что этот законопроект предусматривает следующее:

  • вводится дневная процентная ставка по потребительскому кредиту на уровне максимум 1% в день от общего размера кредита;
  • ужесточаются требования к оценке кредитоспособности заемщиков, НБУ наделяется полномочиями устанавливать дополнительные требования к такой оценке и применять профессиональное суждение при надзоре;
  • кредитодателей обязывают передавать информацию обо всех потребительских кредитах в БКИ;
  • запрещается односторонняя автоматическая пролонгация кредитных договоров;
  • НБУ наделяется полномочиями получать информацию и проводить инспекционную проверку удаленно;
  • НПА НБУ, касающиеся регулирования небанковских финансовых услуг, выводятся из-под сферы действия Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

Дополнение

Украинцы ежемесячно берут более 650 тысяч микрокредитов.

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