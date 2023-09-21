Рада підтримала обмеження ставок за мікрокредитами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №9422 про обмеження відсоткових ставок мікрокредитувальників. Про це повідомив у четвер народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк, пише УНН.
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"Парламент прийняв за основу законопроект від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників. Законопроєкт пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день (станом на зараз вона буває 2-3% і більше)", - повідомив Железняк у Telegram.
З його слів, нардепи віддали 243 голоси "за".
Деталі
Одна з ініціаторок законопроекту, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк вказала у Telegram, що цей законопроект передбачає наступне:
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- запроваджується денна процентна ставка за споживчим кредитом на рівні максимум 1% у день від загального розміру кредиту;
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- посилюються вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальників, НБУ наділяється повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до такої оцінки та застосовувати професійне судження при нагляді;
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- кредитодавців зобов'язують передавати інформацію про всі споживчі кредити до БКІ;
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- забороняється одностороння автоматична пролонгація кредитних договорів.
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- НБУ наділяється повноваженнями отримувати інформацію та проводити інспекційну перевірку віддалено.
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- НПА НБУ, які стосуються регулювання небанківських фінансових послуг, виводяться з-під сфери дії Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
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Доповнення
Українці щомісячно беруть понад 650 тисяч мікрокредитів.