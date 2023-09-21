Рада підтримала обмеження ставок за мікрокредитами

Цитата

"Парламент прийняв за основу законопроект від Нацбанку №9422 про обмеження ставок мікрокредитувальників. Законопроєкт пропонує обмежити максимальну ставку на рівні 1% на день (станом на зараз вона буває 2-3% і більше)", - повідомив Железняк у Telegram.

З його слів, нардепи віддали 243 голоси "за".

Деталі

Одна з ініціаторок законопроекту, нардеп Ольга Василевська-Смаглюк вказала у Telegram, що цей законопроект передбачає наступне:



запроваджується денна процентна ставка за споживчим кредитом на рівні максимум 1% у день від загального розміру кредиту;



посилюються вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальників, НБУ наділяється повноваженнями встановлювати додаткові вимоги до такої оцінки та застосовувати професійне судження при нагляді;



кредитодавців зобов'язують передавати інформацію про всі споживчі кредити до БКІ;



забороняється одностороння автоматична пролонгація кредитних договорів.



НБУ наділяється повноваженнями отримувати інформацію та проводити інспекційну перевірку віддалено.



НПА НБУ, які стосуються регулювання небанківських фінансових послуг, виводяться з-під сфери дії Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".



Доповнення

Українці щомісячно беруть понад 650 тисяч мікрокредитів.