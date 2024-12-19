Верховная Рада отозвала Бойко из комитета по правам человека: во время рассмотрения произошла потасовка

Верховная Рада сегодня, 19 декабря отозвала народного депутата Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека. Во время рассмотрения постановления произошла потасовка между депутатами "Слуги народа" и "Европейской солидарности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус.

С второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. ЗА уже - 258 - написал народный депутат Ярослав Железняк.

Перед этим во время рассмотрения постановления по Бойко произошла потасовка между депутатами.

"На постановлении по Бойко уже произошла потасовка между депутатами ЕС и Слуги", - написал Железняк

По его словам, спикер пытался всех успокоить.

Также народный депутат опубликовал статистику по фракциям за исключение Бойко из комитета.

Ранее

УНН сообщал, что Верховная Рада сегодня повторно рассмотрит постановление об исключении народного депутата Юрия Бойко из комитета по правам человека.

Напомним

Бывший народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами.

Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.

А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ.