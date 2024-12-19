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Верховная Рада отозвала Бойко из комитета по правам человека: во время рассмотрения произошла потасовка

Верховная Рада отозвала Бойко из комитета по правам человека: во время рассмотрения произошла потасовка

Киев  •  УНН

 • 4628 просмотра

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Парламент 258 голосами отозвал Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека и деоккупации. Во время рассмотрения постановления произошла потасовка между депутатами "Слуги народа" и "Европейской солидарности".

Верховная Рада сегодня, 19 декабря  отозвала народного депутата Юрия Бойко с должности члена комитета по правам человека. Во время рассмотрения постановления произошла потасовка между депутатами "Слуги народа" и "Европейской солидарности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на депутатский корпус. 

С второй попытки Рада отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений. ЗА уже - 258

- написал народный депутат Ярослав Железняк. 

Перед этим во время рассмотрения постановления по Бойко произошла потасовка между депутатами. 

"На постановлении по Бойко уже произошла потасовка между депутатами ЕС и Слуги", - написал Железняк 

По его словам, спикер пытался всех успокоить. 

Также народный депутат опубликовал статистику по фракциям за исключение Бойко из комитета. 

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Ранее

УНН сообщал, что Верховная Рада сегодня повторно рассмотрит постановление об исключении народного депутата Юрия Бойко из комитета по правам человека. 

Напомним

Бывший народный депутат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ныне глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко начал активно выставлять видео в TikTok с пророссийскими нарративами. 

Народные депутаты подали постановление об отзыве Бойко из комитета по правам человека Рады из-за распространения им пророссийских нарративов.   

А 17 декабря Бойко ходил на допрос в СБУ. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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