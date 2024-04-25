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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп

Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп

Киев  •  УНН

25 апреля 2024, 08:38  •  8534 просмотра

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Парламент отклонил законы о железнодорожном транспорте, расчистив путь для принятия нового закона, который является обязательной частью кредитной программы Всемирного банка для Украины.

Верховная Рада отклонила законы о железнодорожном транспорте №1196 и альтернативные, расчистив путь для принятия нового закона, который является обязательной частью для кредитной программы Всемирного банка для Украины, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент отклонил все законы о железнодорожном транспорте №1196 и альтернативные. Это правильный шаг. Принятие закона об УЗ является обязательной частью DPL Всемирного банка на сентябрь этого года. Поэтому сейчас парламент расчистил путь для внесения нового

- сообщил Железняк в Telegram.

Дополнение

Совет исполнительных директоров Всемирного банка в марте одобрил для Украины новый кредит в рамках займа на политику развития (DPL) в размере 1,5 млрд долл.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
verkhovna-radaВерховная Рада
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