Рада открыла путь к новому необходимому в рамках сотрудничества со Всемирным банком закону об Укрзализныце - нардеп

Верховная Рада отклонила законы о железнодорожном транспорте №1196 и альтернативные, расчистив путь для принятия нового закона, который является обязательной частью для кредитной программы Всемирного банка для Украины, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Парламент отклонил все законы о железнодорожном транспорте №1196 и альтернативные. Это правильный шаг. Принятие закона об УЗ является обязательной частью DPL Всемирного банка на сентябрь этого года. Поэтому сейчас парламент расчистил путь для внесения нового - сообщил Железняк в Telegram.

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка в марте одобрил для Украины новый кредит в рамках займа на политику развития (DPL) в размере 1,5 млрд долл.