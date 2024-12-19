ГД одобрила создание общего фонда публичных инвестиций: что это изменит
Киев • УНН
The Verkhovna Rada supported bill №12245 on amendments to the Budget Code. The document provides for the creation of a single public investment fund, which will be distributed by the Strategic Investment Council.
Верховная Рада приняла за основу законопроект №12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно порядка распределения инвестиционных проектов. Создается единый фонд публичных инвестиций, средства которого будет распределять Стратегический инвестиционный совет в правительстве. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Рада приняла за основу законопроект #12245 изменения в Бюджетный кодекс относительно порядка распределения инвестиционных проектов. ЗА - 240
По его словам, принятие документа является "маяком", прописанным в программе Международного валютного фонда.
Народный депутат пояснил, что согласно законопроекту создается условно общий фонд публичных инвестиций, который будет распределяться "Стратегическим инвестиционным советом в Правительстве".
"То есть все расходы типа: дорожный фонд, и фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей и еще много субвенций - все будет теперь в этом "фонде фондов", а потом Правительство их распределит", - указал народный депутат.
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