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Совет ОБСЕ продлил мандат наблюдателям на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Совет ОБСЕ продлил мандат наблюдателям на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк"

Киев • УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Постоянный Совет ОБСЕ на 1130-м специальном заседании 27 января принял решение о продлении до 30 апреля 2017 года мандата Миссии наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, в связи с принятием решения о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ, делегация Украины в ОБСЕ сделала интерпретирующее заявление, в котором выразила глубокое разочарование настойчивым нежеланием России дать согласие на расширение мандата Миссии на весь участок границы прилегающей к временно неконтролируемой Правительством Украины территории Донбасса.

"Такие действия Российской Федерации свидетельствуют о ее намерении продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования, регулярных войск, боевиков, поддержку террористической деятельности на территории Украины", - говорится в комментарии.

Кроме того, в МИД отметили, что делегация Украины призвала Российскую Федерацию к неукоснительному выполнению Минских договоренностей и подчеркнула, что выполнение Россией положений п.4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по установлению контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы со стороны России, является критически важным для деэскалации ситуации в Донбассе.

Ранее действующий глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее вести наблюдение и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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