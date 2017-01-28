Рада ОБСЄ продовжила мандат спостерігачам на російських пунктах пропуску “Гуково” і “Донецьк”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Постійна Рада ОБСЄ на 1130-му спеціальному засіданні 27 січня схвалила рішення щодо продовження до 30 квітня 2017 р. мандату Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску “Гуково” і “Донецьк”, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі МЗС України, у зв’язку із ухваленням рішення щодо продовження мандату Місії спостерігачів ОБСЄ, делегація України в ОБСЄ виголосила інтерпретуючу заяву, у якій висловила глибоке розчарування наполегливим небажанням Росії надати згоду на розширення мандату Місії на всю ділянку кордону прилеглу до тимчасово неконтрольованої Урядом України території Донбасу.
“Такі дії Російської Федерації свідчать про її намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання, регулярних військ, бойовиків, підтримки терористичної діяльності на території України”, — йдеться у коментарі.
Крім того, у МЗС відзначили ,що Делегація України закликала Російську Федерацію до неухильного виконання Мінських домовленостей та наголосила, що виконання Росією положень п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону, а також створення зони безпеки уздовж кордону з боку Росії, є критично важливим для деескалації ситуації на Донбасі.
Раніше діючий голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастіан Курц заявив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.