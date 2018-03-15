Рада в следующий четверг рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада, скорее всего, рассмотрит представление Генерального прокурора о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Об этом сказал народный депутат из БПП Алексей Гончаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Такие заявления будут подтверждены доказательствами и они есть в ГПУ и СБУ. В ближайшее время мы с ними познакомимся. Думаю, в следующий четверг будем рассматривать представление на Савченко. Мы увидим видео, подтверждающее слова Генерального прокурора. Если вы читали заявления самой Савченко перед допросом в СБУ, то это "явка с повинной". Она хочет кого-то убить, всех политиков. Если это бы произошло, то не только погибли депутаты, которые ходят по ВР. Это привело бы к хаосу в стране, это был бы конец государства", - сказал Гончаренко.
Нардеп уверен, что после обнародованных правоохранительными органами доказательств, для Надежды Савченко наступит наибольшая мера ответственности.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.