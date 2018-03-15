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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 20417 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 36142 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 41313 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 89405 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Рада в следующий четверг рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Рада в следующий четверг рассмотрит представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Киев  •  УНН

 • 11186 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада, скорее всего, рассмотрит представление Генерального прокурора о снятии неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Об этом сказал народный депутат из БПП Алексей Гончаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Такие заявления будут подтверждены доказательствами и они есть в ГПУ и СБУ. В ближайшее время мы с ними познакомимся. Думаю, в следующий четверг будем рассматривать представление на Савченко. Мы увидим видео, подтверждающее слова Генерального прокурора. Если вы читали заявления самой Савченко перед допросом в СБУ, то это "явка с повинной". Она хочет кого-то убить, всех политиков. Если это бы произошло, то не только погибли депутаты, которые ходят по ВР. Это привело бы к хаосу в стране, это был бы конец государства", - сказал Гончаренко.

Нардеп уверен, что после обнародованных правоохранительными органами доказательств, для Надежды Савченко наступит наибольшая мера ответственности.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Генпрокурор Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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