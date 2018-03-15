Рада наступного четверга розгляне подання на зняття недоторканності з Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада, скоріш за все, розгляне подання Генерального прокурора про зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко. Про це сказав народний депутат з БПП Олексій Гончаренко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
“Такі заяви будуть підтверджені доказами і вони є в ГПУ та СБУ. Найближчим часом ми з ними ознайомимося. Думаю, в наступний четвер будемо розглядати подання на Савченко. Ми побачимо відео, яке підтверджує слова Генерального прокурора. Якщо ви читали заяви самої Савченко перед допитом в СБУ, то це "явка з повинною". Вона хоче когось там вбити, всіх політиків. Якщо це б сталося, то не тільки загинули депутати, які ходять по ВР. Це б призвело до хаосу в країні, це був би кінець держави”, — сказав Гончаренко.
Нардеп упевнений, що після оприлюднених правоохоронними органами доказів, для Надії Савченко настане найбільша міра відповідальності.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.